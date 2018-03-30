«Угробили страну»: в Киеве признались, что Шевченко пришел бы в ужас от ситуации на Украине

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Киев, 30 марта. Знаменитый украинский поэт Тарас Шевченко пришел бы в ужас от того, во что превратилась его родная страна за последние годы, если бы дожил до наших дней. Такое мнение высказал в пятницу академик и вице-президент Академии экономических наук Украины Николай Белопольский, выступая на пресс-конференции в Киеве.

«Если бы великий Кобзарь сейчас поднялся, он спросил бы своих детей и внуков: «До чего вы довели Украину? Не стыдно ли вам? Взял бы палку и очень здорово отстегал нас за то, что мы угробили такую страну», — отметил он.

По словам Белопольского, украинцы в 1991 году получили свою страну «с неба», без крови и жертв. За годы независимости все ее ресурсы разворовали и распродали, и теперь из страны бегут люди, потому что жить и работать в ней невозможно.

Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, результатом которого стала гражданская война в Донбассе, потеря Крыма, рост госдолга, а также экономический и энергетический кризис, усугубляющийся разрывом практически всех экономических связей с Россией.

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