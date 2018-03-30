«Нет объяснения такому решению»: Ирландия удивлена высылкой своего дипломата из РФ

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Дублин, 30 марта. Власти Ирландии сожалеют о выдворении своего посла из России в ответ на аналогичные действия Дублина, заявили в министерстве иностранных дел и торговли Ирландии.

Власти Ирландии удивлены и не видят причин для ответных мер со стороны Москвы после высылки российского дипломата в связи с так называемым «делом Скрипаля».

«Нет объяснения такому решению», — заявили в ирландском министерстве.

В ведомстве отметили, что дипломат не занимался в России деятельностью, несовместимой с его статусом.

«Выдворение ирландского дипломата вызывает сожаление», — констатировали в Дублине.

Ранее власти Великобритании обвинили Россию в якобы причастности к делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипля и его дочери в Солсбери. Какие-либо доказательства этого заявления Лондон не предъявил. Москва отвергла все обвинения. После этого Лондон выслал российских дипломатов из страны, а ряд стран последовали примеру британских властей.

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