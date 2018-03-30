Путин провел рабочую встречу с главой «Транснефти»

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Ново-Огарево, 30 марта. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой компании «Транснефть» Николаем Токаревым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи Владимир Путин поздравил Токарева с 25-летием компании «Транснефть», отметив, что за это время она превратилась в крупнейшего в мире оператора магистральных нефтепроводов.

В свою очередь Токарев сообщил президенту, что за последние 10 лет компания достигла результатов, которыми можно гордиться. По его словам, за это время были проложены порядка 19 тысяч километров трубопроводов и построено 50 новых нефтеперекачивающих станций, при этом к настоящему моменту в распоряжении компании более 500 таких объектов.

«За 10 лет в рамках новых проектов мы создали порядка 13,5 тысяч рабочих мест, из которых девять тысяч приходится на регионы Восточной Сибири, Хабаровского и Приморского краев, дальневосточные регионы», — сказал Токарев.

Кроме того, глава «Транснефти» доложил президенту о работе по импортозамещению, отметив, что к настоящему моменту 93% оборудования, используемого компанией, произведено в России. Говоря об энергоэффективности, Токарев подчеркнул, что за счет новых технологий, новых методов работы и современного оборудования удалось снизить энергопотребление на 16%, что в денежном эквиваленте составляет порядка семи миллиардов рублей.

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