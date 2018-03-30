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Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце
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    Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце

    19:07  30 Марта 2018
    574

    Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце

    Москва, 30 марта. Всемирно известному актеру и бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру провели экстренную операцию на сердце.

    Как сообщает портал TMZ,  70-летний актер был доставлен в медицинский центр «Седарс-Синай» в Лос-Анджелесе для замены катетерного клапана. В ходе проведения процедуры медики поняли, что Шварцнегеру требуется срочная операция на отрытом сердце.

    Отмечается, что она прошла успешно, и в настоящее время состояние актера оценивается как стабильное.

    Напомним, это не первая операция на сердце у Шварценеггера. В 1997 году актер был госпитализирован для замены аортального клапана. Одной из последних крупных картин, в которой снялся американский актер австрийского происхождения, был фильм «Последствия» 2017 года.  

    Ранее стало известно, что вместе с Майклом Фассбендером и Дэвидом Хассельхофом Шварценеггер должен сняться в продолжении комедийного боевика «Кунг Фьюри», где он исполнит роль президента США. 

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    Автор: Федор Веснин
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    #актер #операция #госпитализация #шварценеггер #сердце #состояние
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