Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце

В закладки

Москва, 30 марта. Всемирно известному актеру и бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру провели экстренную операцию на сердце.

Как сообщает портал TMZ, 70-летний актер был доставлен в медицинский центр «Седарс-Синай» в Лос-Анджелесе для замены катетерного клапана. В ходе проведения процедуры медики поняли, что Шварцнегеру требуется срочная операция на отрытом сердце.

Arnold Schwarzenegger Undergoes Emergency Heart Surgery https://t.co/ZZTU6NxHDl — TMZ (@TMZ) March 30, 2018

Отмечается, что она прошла успешно, и в настоящее время состояние актера оценивается как стабильное.

Напомним, это не первая операция на сердце у Шварценеггера. В 1997 году актер был госпитализирован для замены аортального клапана. Одной из последних крупных картин, в которой снялся американский актер австрийского происхождения, был фильм «Последствия» 2017 года.

Ранее стало известно, что вместе с Майклом Фассбендером и Дэвидом Хассельхофом Шварценеггер должен сняться в продолжении комедийного боевика «Кунг Фьюри», где он исполнит роль президента США.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.