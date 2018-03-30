Опасная и нездоровая тенденция: украинцы требуют вернуть Януковича и «доллар по восемь»

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Киев, 30 марта. Недовольство итогами «майдана» растет среди жителей Западной Украины. Об этом сообщил глава Закарпатской области Геннадий Москаль.

Журналист «Украинской правды» во время интервью рассказал политику, как местное население открыто высказывается за возвращение экс-президента Виктора Януковича и доллара по восемь гривен. По его словам, диалог на эту тему произошел с таксистом, когда он ехал из Мукачева в Ужгород. Таксист заявил, что «хочет Януковича и доллар по восемь» (сейчас курс доллара на Украине составляет 27 гривен — прим. ФАН), и добавил, что это не только его мнение, но и большинство населения.

Москаль назвал сложившуюся тенденцию «опасной и нездоровой», признав, что при чтении интернет-комментариев у него сложилось такое же мнение о позиции граждан.

«Закрыть рот обществу невозможно», — подчеркнул губернатор.

Своими словами Москаль признал, что многие украинцы сожалеют о произошедших на Майдане событиях 2014 года. Сами жители Западной Украины вынуждены уезжать на заработки в Россию, а также в Польшу, Италию и Чехию. После введения безвизового режима с ЕС количество трудовых мигрантов с Украины там превысило 1 млн. Однако президент Петр Порошенко не намерен ничего предпринимать, поскольку работы на Западной Украине почти нет, сообщает «Экономика сегодня».

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