Действия Трампа подталкивают Иран к созданию ядерного оружия — СМИ

Действия президента США Дональда Трампа подталкивают Иран к созданию ядерного оружия, сообщают СМИ. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «How Donald Trump Could Push Iran and Saudi Arabia to Build Nuclear Weapons» («Как Дональд Трамп подталкивает Иран и Саудовскую Аравию к созданию собственного ядерного оружия»), опубликованной американским аналитическим изданием The National Interest.

Несмотря на то, что все американские политические деятели — и республиканцы, и демократы — сходятся во мнении, что все страны должны строго выполнять условия договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), существуют серьезные разногласия по поводу того, сколько усилий должны прикладывать США, чтобы проконтролировать выполнение условий этого договора другими странами.

Разумеется, в разногласиях между политиками США нет ничего нового, однако теперь серьезные разногласия появляются между игроками на международной арене. Главными причинами, по которым это происходит, являются ядерная сделка с Ираном и напряженная ситуация на Корейском полуострове.

Мировые державы, включая важнейших союзников Соединенных Штатов, подтвердили свою поддержку договоренности по ядерной программе Ирана (СВПД), которую президент Дональд Трамп пригрозил аннулировать. Он также сказал, что больше не будет рекомендовать Конгрессу придерживаться этого соглашения.

«Мы не позволим Ирану стать ядерной угрозой, подобно Северной Корее», — заявил президент США.

Евросоюз напомнил США, что действующее соглашение не может быть денонсировано решением одной страны, а МИД России заявил, что возможный срыв СВПД из-за США плохо скажется на многосторонних усилиях в сфере ядерного нераспространения.

В настоящее время как ядерные державы, так и неядерные государства считают, что у них есть достаточные основания для судебного преследования друг друга за несоблюдение условий ДНЯО. Государства, обладающие ядерным оружием, особенно Соединенные Штаты, Россия и Китай, продолжают модернизировать свои ядерные силы. На конференциях по рассмотрению действия ДНЯО повысилась напряженность.

Конференция по рассмотрению действия договора, целью которой является обзор функционирования всех положений ДНЯО, а также согласование перечня рекомендаций по укреплению договора, созывается каждые пять лет. Прошлая обзорная конференция в 2015 году завершилась безрезультатно. Принятие итогового документа было заблокировано делегациями США, Великобритании и Канады. Для них неприемлемым стало отсутствие в разделе по Ближнему Востоку, который был подготовлен на основе российских предложений, права вето на проведение конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения (ЗСОМУ) у трех соавторов резолюции 1995 года.

На обзорной конференции 2020 года, посвященной пятидесятой годовщине вступления в силу ДНЯО, разногласий, скорее всего, будет еще больше.

Высшее руководство Ирана заявило, что ядерное оружие «безнравственно», и что Иран вовсе не жаждет иметь ядерную бомбу, однако это заявление показались крайне неубедительным многим политикам на Западе. Когда лидеры стран публично заявляют, что сомневаются в «полезности» ядерного оружия, они практикуют искусство обмана.

Если США выйдут из ядерного соглашения с Ираном, это может натолкнуть Тегеран на мысль о том, что ему необходимо ядерное сдерживание, чтобы оградить себя от угроз со стороны Вашингтона. Наследный принц Саудовской Аравии призвал международное сообщество ввести санкции против Ирана и оказать на него политическое и экономическое давление, иначе война Саудовской Аравии с Ираном может начаться через 10-15 лет. Власти Саудовской Аравии настаивают на том, что если у Ирана будет ядерное оружие, он позволит себе делать все, что захочет на Ближнем Востоке, и даже может применить это ядерное оружие.

Разногласий между государствами, обладающими ядерным оружием, и теми, кто призывает к воздержанию, становится все больше. Чем больше разногласий и нарушений условий договора о нераспространении, тем больше неядерные государства чувствуют необходимость предпринять дополнительные шаги для защиты своей национальной безопасности.

Непредсказуемое поведение администрации Трампа, скорее всего, приведет к увеличению числа сторонников ядерного оружия во всем мире. На данном этапе ясно, что договор о нераспространении ядерного оружия продолжает терять силу, а действия США приведут к тому, что государства будут применять более продвинутые стратегии хеджирования.

