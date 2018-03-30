«Добрались до него по хрипу»: в МЧС рассказали, как нашли последнего выжившего в ТЦ в Кемерово

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Кемерово, 30 марта. Пожарные, которые спасали людей из горящего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, работали буквально на ощупь. Из-за густого, едкого дыма видимость в торговом центре была нулевая, поэтому спасателям приходилось больше полагаться на слух, чем на зрение, чтобы найти выживших.

Именно так был найден последний выживший в одном из кинотеатров «Зимней вишни» — по хрипу.

«Добрались до него по хрипу, и буквально наощупь надели на него маску спасателя, подключили к своим аппаратам с воздухом, вытащили его, передал «скорой». Мужчина остался жив», — рассказал начальник ПСЧ-8 Олег Пупов.

По его словам, когда спасатели нашли мужчину, запаса воздуха в баллонах оставалось на 5 минут, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, что в результате пожара в торговом центре Кемерово «Зимняя вишня» погибли 64 человека. По одной из версий, пожар устроил подросток с зажигалкой, по другой — произошло замыкание проводки. Ситуация усугубилась тем, что пожарная сигнализация так и не сработала, а сотрудники торгового центра, отвечающие за безопасность, не организовали эвакуацию людей.

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