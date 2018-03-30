«Что здесь творится?»: экс-депутата Европарламента шокировали парадоксы политики Украины

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Брюссель, 30 марта. Бывший депутат Европарламента Ганс Свобода указал на парадоксы в политической жизни Украины.

По мнению бывшего европарламентария, на Украине есть некоторые шаги вперед с 2014 года, однако он заметил, что это история о стакане, который одновременно наполовину пуст и полон. Он констатировал, что власти страны вмешиваются в работу медиа, из-за чего на Украине появляются откровенные парадоксы, которые шокируют европейского политика, пишут украинские СМИ.

«Как может быть Саакашвили (бывшей губернатор Одесской области. — Прим. ФАН), с одной стороны, приглашенным в страну героем, а потом превратиться в предателя, потому что «работает на Россию и Путина», при том, что он является его врагом? — поинтересовался Ганс. — Или же пример госпожи Савченко (арестованный депутат Верховной рады. — Прим. ФАН), которая сначала была героиней, а теперь ее обвиняют в попытке взорвать парламент! Глядя на это со стороны, хочется спросить: что здесь творится?»

Ранее стало известно, что нацсовет Украины по вопросам радио и телевещания проверит телеканал «1+1» из-за показа советской комедии «Служебный роман» с участием актрисы Алисы Фрейндлих.

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