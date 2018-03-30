Федерация футбола Украины попросила УЕФА запретить флаги ДНР и ЛНР на матчах

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Киев, 30 марта. Федерация футбола Украины (ФФУ) направила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и организации «Футбол против расизма в Европе» обращение с просьбой ввести запрет на использование на матчах флагов ДНР и ЛНР.

Как уточнили в организации, ранее федерация футбола Украины обратилась к УЕФА с требованием открыть дисциплинарное дело после поединка Лиги чемпионов между итальянской «Ромой» и донецким «Шахтером». На трибунах римского стадиона, как заявили в ФФУ, были замечены флаги Донецкой народной республики.

Напомним, как ранее писали СМИ, трехцветный флаг ДНР на трибунах «Стадио Олимпико» развернули итальянские болельщики. Отметим, матч завершился победой хозяев 1-0, которой было достаточно, чтобы выбить «Шахтер» из Лиги чемпионов.

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