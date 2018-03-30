Заявление Путина о новом оружии России вывело Трампа из себя — NBC

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Вашингтон, 30 марта. Заявление президента РФ Владимира Путина о новых образцах стратегического вооружения «по-настоящему вывело из себя» президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Он заявил, что после выступления Путина перед парламентом, во время которого российский лидер объявил о разработке нового оружия, Трамп позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Ангелы Меркель и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. В телефонном разговоре он подчеркнул, что Путин сделал «опасное заявление» и призвал своих коллег держаться вместе.

Кроме того, по словам одного из источников NBC, Трамп в ходе разговора с Путиным, заявил, что США может устроить России гонку вооружений, если она хочет этого. При этом хозяин Белого дома выразил уверенность, что победит в ней. Отметим, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков впоследствии отметил, что данное заявление в действительности не было озвучено.

Напомним, что 1 марта президент РФ выступил с посланием к Федеральному собранию, во время которого рассказал о новейших образцах вооружения. В частности, Путин представил новые крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, которые делают бессмысленной всю систему ПВО США.

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