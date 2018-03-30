Сирия: боевики «Ан-Нусры» отбили у группировки «Тахрир аш-Шам» город в провинции Алеппо

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Дамаск, 30 марта. На западе сирийской провинции Алеппо продолжаются столкновения между отрядами ранее союзных террористических группировок «Джебхат Ан-Нусра»1 и «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещены в РФ). Об этом сообщает сирийское национальное информационное агентство САНА.

По данным агентства, столкновения происходят в районе населенных пунктов Басратун, Такад, Блинта и Авейджель. За минувшие сутки террористам «Джебхат Ан-Нусры» удалось выбить боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» из города Басратун. Кроме того, боевикам «Ан-нусры» удалось взять под свой контроль значительные территории в районе захваченного города.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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