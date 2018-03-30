Три человека погибли при столкновении легковушек под Саратовом

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Саратов, 30 марта. В Марксовском районе Саратовской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли три человека, сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД России Дмитрий Рассказов.

Трагедия произошла в районе села Бородаевка примерно в 16.00 по московскому времени.

«Столкнулись Renault Sandero и ВАЗ-2109. По предварительным данным, три человека погибли, четверо пострадали», — приводит РИА Новости слова источника.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства аварии в Марксовском районе Саратовской области.

Ранее сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала маленькая девочка, произошло в Невском районе Петербурга.

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