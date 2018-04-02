Сирия — от войны к миру: корреспондент ФАН побывал на свадьбе раненного в Гуте сирийского солдата

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По мере того как военная фаза сирийского конфликта сходит на нет, во всех районах страны понемногу налаживается мирная жизнь. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на свадьбе одного из военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), который получил серьезное ранение в боях с террористами.

Бывший солдат по имени Мохаммед активно участвовал в столкновениях в Восточной Гуте, где на протяжении почти всего конфликта сохранялась высокая активность вооруженных исламистских группировок. В ходе одной из вылазок мужчина был тяжело ранен и в результате полностью лишился зрения.

По его словам, на тот момент с возможностью видеть пропали также его вера в себя и в победу. Вернуть их снова смогла только любовь, которая появилась в его жизни вместе с девушкой по имени Майсун, которая теперь стала его женой:

«Она снова дала мне почувствовать, что я полноценный, что я такой же человек, как и другие. Она подарила мне свою любовь и ласку, заставила меня вновь поверить в жизнь, в бога и в себя. Да сохранит ее Аллах для меня», — рассказал Мохаммед в интервью нашему корреспонденту.

Майсун призналась, что считает своего возлюбленного и всех сирийских солдат, воевавших против терроризма, героями. Многие мужчин отдали свои жизни и здоровье ради победы в этой войне, ради того, чтобы Сирия продолжала жить. По мнению девушки, любая женщина тоже должна быть готова пожертвовать чем-то ради всеобщего блага.

«Мужчина, раненый в бою, — вдвойне герой, и нельзя, чтобы он ощущал себя так, будто он чем-то хуже других. Каждая женщина в САР тоже должна пожертвовать чем-то, в противном случае страна не поднимется и не возродиться вновь», — подчеркнула Майсун.

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