Первый канал отказался от юмористических программ до конца недели

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Москва, 30 марта. До конца текущей недели в эфир Первого канала не выйдет ни одна юмористическая программа — в частности, пятничным вечером на Первом не будет традиционной передачи с Иваном Ургантом, а в воскресенье из эфирной сетки исчезли КВН и концерт Максима Галкина.

Изменения обозначены в программе передач Первого канала. В дирекции общественных связей телеканала подтвердили, что сетка вещания претерпела изменения.

Отметим, в течение этой недели российские телеканалы уже меняли программу передач в связи с трагедией в Кемерово. Напомним, страшный пожар произошел в одном из крупнейших торговых центров города в воскресенье. Жертвами трагедии стали 64 человека — в том числе 41 ребенок.

В среду в России был объявлен национальный траур.

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