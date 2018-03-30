Церковь призывает прихожан на поминальную молитву по жертвам пожара в Кемерово

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Кемерово, 30 марта. Панихида и траурный митинг «С молитвой в сердце» в память о людях, погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня», завтра пройдут в Кемерово.

«Мы просим прийти всех к 11.00, чтобы присоединиться к нашей поминальной молитве, — попросил известить через ФАН прихожан настоятель Знаменского Кафедрального собора протоиерей Александр Гусаков. — По уставу Православной церкви в период Страстной и Светлой седмиц заупокойное поминовение на богослужении не предусматривается, — добавил он. — А потому в следующий раз в храмах мы сможем помолиться о погибших лишь на Радоницу, 17 апреля.

Напомним, пожар в здании ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.



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