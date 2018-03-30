Сирия свободная: освобожденные жители Восточной Гуты пообщались с корреспондентом ФАН

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Дамаск, 30 марта. Правительственные силы освободили большую часть анклава боевиков в Восточной Гуте. Часть боевиков была ликвидирована, некоторые согласились уехать на территории, подконтрольные их «коллегами по революции».

Местные жители, которых в восточной части Гуты боевики использовали как живой щит, выходят в сельскую местность в окрестностях Дамаска через коридоры, обозначенные армией и организованные при непосредственном участии Центра по примирению враждующих сторон.

Сирийская армия в сотрудничестве с Красным Полумесяцем и другими гуманитарными организациями старается предоставить им средства первой необходимости, такие как пища и вода.

Как рассказали корреспонденту ФАН жители, вышедшие по гуманитарному коридору из Харасты, боевики всячески издевались над ними.

«В нас стреляли, над нами всячески издевались, нас грабили – говорит сириец, - нас морили голодом, а потом кормили едой для скота – продолжает второй».

У боевиков же при этом были полные склады провизии, доставлявшейся в анклав Гуты международными организациями. До жителей же доходили жалкие крохи, тогда как захватившие город террористы забирали себе все медицинские принадлежности и съестные припасы. Армия же, освободив города и пригороды силой и словом, дала измученным жителям надежду на будущее, и вернула им уважение, как выразился один из сирийцев, заявив, что они с САА (Сирийская Арабская Армия) до конца.

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