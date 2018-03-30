Продолжительность жизни в России составит 76 лет к 2024 году

В закладки

Москва, 30 марта. Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни в России должна составить 76 лет к 2024 году. Об этом министр сообщила на итоговой коллегии Минздрава за 2017 год.

«Наша задача — уже к 2024 году достичь продолжительность жизни в 76 лет, а к 2030 году войти в группу стран 80+», — цитирует RNS Веронику Скворцову.

Согласно полученным данным, на сегодняшний день средняя продолжительность жизни россиян составляет 72,7 года.

Однако, средняя продолжительность жизни в регионах страны разная. Так, в Москве и Ингушетии этот показатель больше 80 лет, а в более чем 20 регионах России меньше 70 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что к 2030 году Россия должна войти в число стран, в которых продолжительность жизни составляет больше 80 лет.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.