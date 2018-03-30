Золотую звезду на главном здании ВДНХ открыли после реставрации

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Москва, 30 марта. В Москве завершена реконструкция одного из главных символов выставочного комплекса ВДНХ — золотой звезды, венчающей шпиль центрального павильона.

О том, что работы, продолжившиеся три с половиной месяцы, окончены, в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Символ #ВДНХ — золотая звезда — вернулась на небосвод…» — написал градоначальник.

Символ #ВДНХ - золотая звезда - вернулась на небосвод. Три с половиной месяца 15 человек на высоте почти 100 метров воссоздавали ее исторический вид. pic.twitter.com/LtFDygui6x — Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 30, 2018

Собянин также рассказал, что до конца 2018 года планируется отреставрировать исторические фасады ВДНХ, а также интерьеры центрального павильона выставочного комплекса. Кроме того, ожидается и реконструкция знаменитого фонтана «Золотой колос».

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