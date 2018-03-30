Опубликовано видео масштабного десантирования военных на учениях ВДВ под Рязанью

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Москва, 30 марта. Более тысячи российских военнослужащих, 24 боевые машины и артиллерийские системы десантировались в ходе учений Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.Техника для огневой поддержки, сбрасывалась на парашютах вслед за десантниками.

При этом армейская авиация осуществляла воздушное прикрытие десантников. После приземления десантники на боевых машинах с ходу вступили в бой с «превосходящими силами противника», после их разгрома бойцы приступили к выполнению новой тактической задачи.

Всего в масштабных учениях ВДВ было задействовано более двух тысяч военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной техники, а также порядка 30 самолетов и вертолетов ВКС России, ВВС и ПВО Западного военного округа. На заключительных этапах учений проведут боевые стрельбы из всех видов штатного оружия, вооружения боевых машин десанта БМД-2, БМД-4М, а также из самоходных артиллерийских орудий 2С-9 «Нона».

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