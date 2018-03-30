В Пентагоне заявили о гибели одного гражданина США при взрыве в Сирии

В закладки

Вашингтон, 30 марта. В Пентагоне заявили о гибели гражданина США в результате подрыва самодельного взрывного устройства в Сирии. Жертвой инцидента стал еще один человек, его национальность не уточняется.

Ранее о гибели двух военнослужащих из международной коалиции по борьбе с запрещенной в России группировкой ИГ1 сообщило агентство Associated Press. По информации AP, еще пять военных были ранены.

Отметим, что по данным военного источника ФАН цифры американских потерь существенно занижены. При взрыве погибли и были ранены десятки военнослужащих, однако точное число пострадавших и погибших американских солдат не называется, подчеркнул собеседник агентства.

Кто заложил бомбу, пока неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.