Эксперт объяснил, почему нельзя позволять пранкеру Вольнову наживаться на трагедии в Кемерово

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В Интернете появилась петиция с требованием заблокировать YouTube-канал и прочие страницы в соцсетях скандально известного блогера Евгения Вольнова. Сознательные граждане обращаются к Роскомнадзору с просьбой сделать это, поскольку популярность одиозного блогера за последние несколько дней выросла многократно.

Напомним, во время страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Вольнов распространял лживую информацию о том, что в результате трагедии погибло более трехсот человек, обзванивал морги с целью узнать, сколько «свободных мест» там осталось.

«Согласно данным статистики, максимальная монетизация канала Вольнова за три дня после трагедии могла вырасти более чем в десять раз. Людей с низкими моральными качествами очень много, но неужели существуют те, кто готов наживаться на детских жизнях?» — задаются справедливым вопросом авторы петиции.

Председатель некоммерческого партнерства «Союз защитников информации» Александр Бражников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что такие блогеры, как Вольнов, имеют возможность манипулировать сознанием людей.

«И благодаря таким вот товарищам, которые распространяют подобного рода сведения, люди, активно пользующиеся соцсетями, получили недостоверную информацию. А после начали немедленно ее распространять. Далее ситуация приобрела лавинообразный характер, данные о том, что погибших гораздо больше, продолжали распространяться, и в сознании людей появлялось все больше сомнений в достоверности информации, которую представляли официальные ведомства», — объясняет эксперт.

По словам собедника агентства, Вольнов попытался пропиарить себя на чужом несчастье, и ни в коем случае нельзя поощрять подобные действия, и тем более нельзя позволить ему наживаться на горе людей.

«Давать людям подобную информацию в такой ситуации — это просто не по-человечески. Данный человек намеренно это делал, пытаясь доказать, как все плохо, какие плохие чиновники, что кругом коррупция.

Он не только пытался распиарить себя как блогера, он пытался воздействовать на создание людей», — еще раз отметил Александр Бражников.

В заключение он добавил, что сейчас значительный объем информации, которую пользователи Сети распространяют в соцсетях, другие принимают за истину последней инстанции.

«Если человек, у которого есть своя аудитория, и которой он интересен, напишет что-либо в Twitter, его читатели могут принять эту информацию за чистую монету, а данные, которые предоставляют официальные СМИ, они сочтут ложными», — резюмировал председатель некоммерческого партнерства «Союз защитников информации».

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