Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Эксперт объяснил, почему нельзя позволять пранкеру Вольнову наживаться на трагедии в Кемерово
Новости Сирии
Вопрос о создании техкомитета по заключенным в Сирии пока не обсуждается — Гатилов
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт объяснил, почему нельзя позволять пранкеру Вольнову наживаться на трагедии в Кемерово

    18:26  30 Марта 2018
    2515

    РКН, заблокировав пранкера Вольнова, пресечет попытки воздействия на сознание людей — эксперт

    В Интернете появилась петиция с требованием заблокировать YouTube-канал и прочие страницы в соцсетях скандально известного блогера Евгения Вольнова. Сознательные граждане обращаются к Роскомнадзору с просьбой сделать это, поскольку популярность одиозного блогера за последние несколько дней выросла многократно.

    Напомним, во время страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Вольнов распространял лживую информацию о том, что в результате трагедии погибло более трехсот человек, обзванивал морги с целью узнать, сколько «свободных мест» там осталось.

    «Согласно данным статистики, максимальная монетизация канала Вольнова за три дня после трагедии могла вырасти более чем в десять раз. Людей с низкими моральными качествами очень много, но неужели существуют те, кто готов наживаться на детских жизнях?» — задаются справедливым вопросом авторы петиции.

    Председатель некоммерческого партнерства «Союз защитников информации» Александр Бражников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что такие блогеры, как Вольнов, имеют возможность манипулировать сознанием людей.

    «И благодаря таким вот товарищам, которые распространяют подобного рода сведения, люди, активно пользующиеся соцсетями, получили недостоверную информацию. А после начали немедленно ее распространять. Далее ситуация приобрела лавинообразный характер, данные о том, что погибших гораздо больше, продолжали распространяться, и в сознании людей появлялось все больше сомнений в достоверности информации, которую представляли официальные ведомства», — объясняет эксперт.

    Евгений Вольнов

    По словам собедника агентства, Вольнов попытался пропиарить себя на чужом несчастье, и ни в коем случае нельзя поощрять подобные действия, и тем более нельзя позволить ему наживаться на горе людей.

    «Давать людям подобную информацию в такой ситуации — это просто не по-человечески. Данный человек намеренно это делал, пытаясь доказать, как все плохо, какие плохие чиновники, что кругом коррупция.

    Он не только пытался распиарить себя как блогера, он пытался воздействовать на создание людей», — еще раз отметил Александр Бражников.

    В заключение он добавил, что сейчас значительный объем информации, которую пользователи Сети распространяют в соцсетях, другие принимают за истину последней инстанции.

    «Если человек, у которого есть своя аудитория, и которой он интересен, напишет что-либо в Twitter, его читатели могут принять эту информацию за чистую монету, а данные, которые предоставляют официальные СМИ, они сочтут ложными», — резюмировал председатель некоммерческого партнерства «Союз защитников информации».

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Игорь Летов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #общество #фейки #ркн #роскомандзор #вольнов
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Киев опубликовал решение о прекращении программы экономического сотрудничества с РФ

      12:24 31 Марта 2018 39
      Читать
      12:20
      Сегодня

      Эксперт объяснил, зачем Великобритании закрытие торгпредства России
      11:51
      Сегодня

      Опубликовано видео первых минут пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
      11:30
      Сегодня

      Виртуозная импровизация: Медведев поздравил актера Збруева с 80-летним юбилеем
      11:15
      Сегодня

      Эксперты объяснили удивление Киева высылкой украинских дипломатов из России
      10:26
      Сегодня

      «Миротворец» включил в черный список главу ЦИК России Памфилову

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018 1691

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      1926

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      2197

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1718

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      1048
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Захарова рассказала о новых контрмерах в отношении Лондона

      Захарова рассказала о новых контрмерах в отношении Лондона

      12:34   31 Марта 2018
      45
      Суд в Кемерово заключил гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» под арест

      Суд в Кемерово заключил гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» под арест

      10:09   31 Марта 2018
      1074
      СК просит заключить под стражу гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерово

      СК просит заключить под стражу гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерово

      8:16   31 Марта 2018
      874
      Больше 29 тыс. человек покинули сирийскую Думу с конца февраля — Центр примирения

      Больше 29 тыс. человек покинули сирийскую Думу с конца февраля — Центр примирения

      21:48   30 Марта 2018
      1186