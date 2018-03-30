«Лаборатория Касперского» зафиксировала массовые кибератаки на российские СМИ

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Москва, 30 марта. «Лаборатория Касперского» зафиксировала в РФ попытки заражения пользователей банковским троянцем Buhtrap при посещении сайтов некоторых СМИ. Как говорится в сообщении пресс-службы компании, на главные страницы сайта российских СМИ внедрялся вредоносный скрипт.

Потенциальные жертвы при переходе на эту страницу перенаправлялись на сервер хакеров, в результате чего на компьютере жертв выполнялся эксплойт* для браузера Internet Explorer. После этого злоумышленники получали полный контроль над системой пользователей.

Как пояснили специалисты «Лаборатории Касперского», кибератаки были направлены в основном на Россию, злоумышленники атаковали как минимум несколько сотен неназванных новостных ресурсов. Несколько попыток атак были также зафиксированы на Украине и Казахстане.

Конечной целью злоумышленников является совершение кражи денег со счетов юридических лиц, для чего они и заражают компьютеры финансовых работников организаций, отметили эксперты.

Напомним, ранее «Лаборатория Касперского» зафиксировала случаи эксплуатации уязвимости нулевого дня в приложении мессенджера Telegram для Windows.

* — подвид вредоносной атаки, способный воспользоваться одной или несколькими уязвимостями в ПО





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