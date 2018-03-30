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    Главные новости 30 марта

    19:00  30 Марта 2018
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    Главные новости 30 марта

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 30 марта.

    Граждане, ранее не служившие по состоянию здоровья, в рамках весеннего призыва в 2018 году смогут попасть в армию, сообщили в Минобороны РФ. Минобороны объяснило, как призовут в армию ранее не служивших по состоянию здоровья россиян.

    В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что за прошедшую неделю 23 иностранных самолета вели разведку у границ России. «Мы не будем играть по правилам НАТО»: в Госдуме прокомментировали перехват самолетов-разведчиков у границ РФ.

    Песня композитора Максима Фадеева, посвященная жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, за сутки набрала почти 500 тысяч просмотров в Сети. Песня Фадеева, посвященная кемеровской трагедии, за сутки набрала 500 тыс. просмотров.

    Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге закрывается по решению российского МИД. Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге.

    Брата украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков) подозревают в совершении преступления в Архангельской области. Российского брата украинского пранкера подозревают в распространении детского порно.

    Канадские эксперты полагают, что истинной целью спектакля с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, разыгранного Лондоном, является подготовка дипломатического пути к войне на Украине. Эксперты назвали истинную цель спектакля с отравлением Скрипаля, разыгранного Лондоном.

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил свой вариант ответных мер на высылку российских дипломатов из Штатов, призвав лишить американское посольство здания Спасо-Хаус, в котором расположена резиденция посла США в Москве. Жириновский предложил лишить посла США резиденции в Москве.

    Федеральное агентство новостей попыталось разобраться, насколько вероятно предположение, появившееся в первые дни после пожара в «Зимней вишне», о причастности к ней криминальных структур вообще и в частности неформальной подростковой группировки АУЕ. Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ.

    Появились уникальные кадры спасательной операции в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где произошел сильный пожар. «Носилки, срочно!»: появилось видео спасательной операции в Кемерово.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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