Главные новости 30 марта

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 30 марта.

Граждане, ранее не служившие по состоянию здоровья, в рамках весеннего призыва в 2018 году смогут попасть в армию, сообщили в Минобороны РФ. Минобороны объяснило, как призовут в армию ранее не служивших по состоянию здоровья россиян.

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что за прошедшую неделю 23 иностранных самолета вели разведку у границ России. «Мы не будем играть по правилам НАТО»: в Госдуме прокомментировали перехват самолетов-разведчиков у границ РФ.

Песня композитора Максима Фадеева, посвященная жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, за сутки набрала почти 500 тысяч просмотров в Сети. Песня Фадеева, посвященная кемеровской трагедии, за сутки набрала 500 тыс. просмотров.

Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге закрывается по решению российского МИД. Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге.

Брата украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков) подозревают в совершении преступления в Архангельской области. Российского брата украинского пранкера подозревают в распространении детского порно.

Канадские эксперты полагают, что истинной целью спектакля с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, разыгранного Лондоном, является подготовка дипломатического пути к войне на Украине. Эксперты назвали истинную цель спектакля с отравлением Скрипаля, разыгранного Лондоном.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил свой вариант ответных мер на высылку российских дипломатов из Штатов, призвав лишить американское посольство здания Спасо-Хаус, в котором расположена резиденция посла США в Москве. Жириновский предложил лишить посла США резиденции в Москве.

Федеральное агентство новостей попыталось разобраться, насколько вероятно предположение, появившееся в первые дни после пожара в «Зимней вишне», о причастности к ней криминальных структур вообще и в частности неформальной подростковой группировки АУЕ. Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ.

Появились уникальные кадры спасательной операции в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где произошел сильный пожар. «Носилки, срочно!»: появилось видео спасательной операции в Кемерово.

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