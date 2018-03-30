В Калининграде начали собирать новый Hyundai Sonata

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Москва, 30 марта. На заводе «Автотор» в Калининграде начали собирать автомобили Hyundai Sonata.

Седьмое поколение популярного седана заменит на конвейере автомобиль Hyundai i40, который предприятие выпускало с 2013 по 2017 год. Отметим, что в России Sonata доступна с бензиновыми двигателями объемом 2 и 2,4 литра, который выдает 150 и 188 лошадиных сил.

В базовое оснащение модели, цена на которую начинается от 1 275 000 рублей, входит кондиционер, аудиосистема, подогрев передних кресел, а также передние и задние электростеклоподъемники.

Напомним, в настоящее время на заводе в Калининграде выпускаются четыре легковые модели от компании Hyundai — Elantra, Grand Santa Fe, Santa Fe Premium и Tucson.

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