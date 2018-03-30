Россия высылает одного норвежского и двух датских дипломатов

В закладки

Осло, 30 марта. Россия высылает одного дипломата, работающего в посольстве Норвегии в Москве, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK. Два дипломата Дании также должны покинуть РФ.

Норвежские СМИ сообщили о высылке сотрудника московского посольства в качестве ответных мер на высылку российского дипломата из Норвегии. Представитель МИД Норвегии Ане Лунд заявила, что МИД России вызвал посла Норвегии, Финляндии, Швеции и Дании. Она добавила, что несмотря на ситуацию, Осло хочет поддерживать с Москвой конструктивные отношения и сохранить контакты.

Двое из девяти дипломатов, представляющих Данию в РФ, также должны будут покинуть Москву, сообщил посол королевства Томас Винклер.

«Это тот же тип реакции, что мы наблюдали со стороны Москвы после высылки российских дипломатов из Великобритании», — прокомментировал он. При этом датский посол считает, что Россия «усиливает собственную изоляцию» вместо того, чтобы дать ответы Лондону по делу Скрипаля.

В Москве неоднократно заявляли о готовности сотрудничать с властями Британии по делу об отравлении. Однако Лондон под различными предлогами отказывается передать материалы. Глава МИД России Сергей Лавров назвал происходящее «игрой на русофобском поле».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.