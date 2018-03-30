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«Не мы это начали»: в Госдуме прокомментировали высылку Россией иностранных дипломатов
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    «Не мы это начали»: в Госдуме прокомментировали высылку Россией иностранных дипломатов

    17:58  30 Марта 2018
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    «Не мы это начали»: в Госдуме прокомментировали высылку Россией иностранных дипломатов

    Москва, 30 марта. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высылку Россией дипломатов США и ряда других государств, подчеркнув, что Москва по-прежнему открыта к диалогу со всеми партнерами, однако не приемлет язык ультиматумов, русофобии и шантажа.

    Депутат подчеркнул, что инцидент с отравлением Скрипаля «вопиющий», однако далеко не первый в бездоказательных цепочке нападок на Москву.

    «Не мы это начали. Россия по-прежнему открыта к диалогу со всеми своими партнерами, однако мы не приемлем язык ультиматумов, политического хамства, неприкрытой русофобии и шантажа. Мы вынуждены принимать ответные меры», — заявил Слуцкий РИА Новости.

    Напомним, ранее США, Канада, ряд стран Европы, прибалтийские страны, Украина, Молдавия в знак солидарности с Лондоном приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с так называемым «делом Скрипаля».

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    Автор: Алексей Громов
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