«Не мы это начали»: в Госдуме прокомментировали высылку Россией иностранных дипломатов

Москва, 30 марта. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высылку Россией дипломатов США и ряда других государств, подчеркнув, что Москва по-прежнему открыта к диалогу со всеми партнерами, однако не приемлет язык ультиматумов, русофобии и шантажа.

Депутат подчеркнул, что инцидент с отравлением Скрипаля «вопиющий», однако далеко не первый в бездоказательных цепочке нападок на Москву.

«Не мы это начали. Россия по-прежнему открыта к диалогу со всеми своими партнерами, однако мы не приемлем язык ультиматумов, политического хамства, неприкрытой русофобии и шантажа. Мы вынуждены принимать ответные меры», — заявил Слуцкий РИА Новости.

Напомним, ранее США, Канада, ряд стран Европы, прибалтийские страны, Украина, Молдавия в знак солидарности с Лондоном приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с так называемым «делом Скрипаля».