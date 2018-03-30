Актера Анофриева похоронили на Аксиньинском кладбище в Подмосковье

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Москва, 30 марта. Народный артист России Олег Анофриев похоронен на Аксиньинском кладбище в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Олег Анофриев похоронен сегодня. Были самые близкие друзья. Олег не любил никогда пафоса и помпезности», — сказал Герасимов с комментарии ТАСС.

Он также добавил, что ранее состоялась церемония прощания с актером. На церемонии прощания присутствовали директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, актер и телеведущий Александр Олешко и другие.

Напомним, Олег Анофриев скончался 28 марта на 88 году. Анофриев снимался в фильмах «В добрый час!», «Коллеги», «Сказка о потерянном времени», «Человек с бульвара Капуцинов», а также озвучивал мультфильмы «Бременские музыканты», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Отважный Робин Гуд» и другие.

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