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Сирия, 30 марта. САА предотвратила множество терактов боевиков во время их эвакуации из Восточной Гуты. ВВС Турции провели разведывательные вылеты в провинции Ракка. Исламисты напали на САА в районе Восточного Каламуна в Дамаске, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: предотвратили десятки терактов боевиков в Восточной Гуте; подверглись нападению исламистов в районе Восточного Каламуна в провинции Дамаск.

«Исламское государство»1: вероятно, несет ответственность за организацию взрыва в районе города Манбидж на северо-востоке Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии в южной части провинции Идлиб; ведет перестрелки с САА к югу от Хамы.

«Джейш Аль-Ислам»*****: опровергла сообщения о соглашении с правительством САР в Восточной Гуте.

ВВС Турции: провели разведывательные вылеты в северной части Идлиба.

Провинция Дамаск

По словам местных активистов в Дамаске, за время эвакуации боевиков из Восточной Гуты военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) предотвратили десятки терактов, которые пытались организовать исламисты, не согласные с прекращением боевых действий. Некоторые боевики намеревались пронести на борт автобусов пояса со взрывчаткой, что могло привести к огромному количеству жертв не только среди джихадистов, но и среди мирного населения. С начала массового вывоза радикалов около двух недель назад правительственные войска задержали порядка 30 террористов, передает новостное агентство Al Masdar News. Среди арестованных также находились шесть женщин. По предварительным данным, устроив взрыв, радикалы намеревались обвинить в этом сирийские войска и спровоцировать срыв режима прекращения огня.

Тем временем группировка «Джейш Аль-Ислам» опровергает сообщения о том, что боевикам удалось достичь соглашения с правительством Сирии, заявляя, что исламисты не намерены покидать Гуту. Напомним, отряды «Армии Ислама» готовы эвакуироваться либо в район Восточного Каламуна, либо в провинцию Даръа, чтобы избежать столкновений с «Тахрир Аш-Шам» в Идлибе. Напомним, группировки нередко вели бои на территории оазиса.

Тем временем на востоке провинции в горах Каламун вновь вспыхнули вооруженные стычки между силами Башара Асада и радикальными формированиями вооруженной оппозиции. Согласно информации Twitter-канала (QalaatAlMudiq), боевики атаковали позиции САА, после чего силы САР открыли ответный огонь при поддержке ВВС Сирии.

Провинция Алеппо

Турецкий военный источник в социальной сети Twitter (op_shield) сообщает о том, что жители населенного пункта Аль-Баб вышли на демонстрацию в поддержку вооруженных сил Турции, требуя у радикальных курдских формирований оставить занимаемые районы. Напомним, населенный пункт находится под контролем Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемой турецкими силами.

Между тем появились первые догадки об организаторах взрыва в районе Манбиджа, приведшего к гибели как минимум двух военнослужащих США. Ранее источник ФАН в сирийской армии сообщал о том, что цифры потерь американских военнослужащих были значительно больше — по его данным погибло несколько десятков человек. Местные источники утверждают, что бомба была заложена подпольно действующими группами ИГИЛовцев. Напомним, ранее неоднократно поступали сообщения от медиа-порталов, связанных с «Исламским государством», о том, что к северо-западу от Алеппо все еще действуют «спящие ячейки» ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Не утихают вооруженные столкновения между силами вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армией (САА) в южной части провинции Идлиб. Сирийские военные самолеты продолжают наносить авиаудары по укреплениям боевиков террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» недалеко от населенного пункта Аль-Хубейт, передает новостной портал EMC News Center. Напомним, несмотря на то, что Идлиб входит в одну из четырех зон деэскалации, действующих в Сирийской Арабской Республике (САР), в отношении «Джебхат Ан-Нусры»1*** режим тишины не действует.

Тем временем демонстрации гражданских лиц прошли в нескольких населенных пунктах региона. Согласно сведениям турецких военных источников в сети Twitter (markito0171) и (op_shield), население Саракиба вышло на улицы с требованиями передать город турецким войскам. Напомним, населенный пункт находится под контролем террористической группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

Провинция Ракка

Telegram-канал (Sound and Picture) сообщает о том, что турецкая авиация провела разведывательные вылеты в районе города Тель Абьяд, расположенного на севере провинции недалеко от границы с Турцией. Напомним, Анкара намеревается создать буферную зону в приграничных районах, дабы обезопасить себя от агрессии курдских террористов из числа Отрядов народной самообороны (YPG) и Рабочей партии Курдистана (РПК). Как известно, радикально настроенные курдские организации несут ответственность за организацию нескольких терактов в Турецкой Республике.

Провинция Хама

К югу от административного центра региона возобновились ожесточенные столкновения между силами Башара Асада и антиправительственными формированиями. Информационное агентство Masar Press Net, подконтрольное вооруженной оппозиции, сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреляли из пулеметов укрепрайоны радикалов вооруженной оппозиции на окраине населенного пункта Харб Нафса. Информации о нанесенном боевикам уроне пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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