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Россия «ответила» на военные игры США: в ФРГ отреагировали на полет истребителей ВМС РФ через Арктику
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    Россия «ответила» на военные игры США: в ФРГ отреагировали на полет истребителей ВМС РФ через Арктику

    17:50  30 Марта 2018
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    Россия «ответила» на военные игры США: в ФРГ отреагировали на полет истребителей ВМС РФ через Арктику

    Берлин, 30 марта. Россия ответила на военные игры США, осуществив тренировочный полет противолодочной авиации через Арктику в сторону Северной Америки. Об этом сообщило немецкое издание Frankfurter Allgemeine, разместив у себя видео полета российских истребителей.

    Газета полагает, что учения связаны с недавними тренировками американских и британских войск в районе Северного полярного круга.

    По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, Россия впервые с советских врем осуществляет подобные полеты противолодочной авиации через Северный полюс к Североамериканскому континенту. Глава Минобороны добавил, что в прошлом году на Северный флот поступило более тысячи современных образцов вооружения и военной техники, а также десять комплексов ПВО.

    Ранее сообщалось, что американская подводная лодка Hartford застряла во льдах Арктики, когда отрабатывала сценарий нанесения ударов по России. По плану учений субмарины должны были всплыть на поверхность и дать залп по условной России, однако помешал слишком толстый ледяной покров.

     

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    Автор: Антон Соколов
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