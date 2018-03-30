30 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | РФ в качестве ответной меры высылает западных дипломатов

РФ высылает западных дипломатов в ответ на выдворение российских Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Президент обсудил ряд внешнеполитических проблем, в том числе, в контексте высылки некоторыми странами российских дипломатов и ответных мер Москвы. Вскоре после заседания стало известно, что МИД России отправит домой дипломатов стран, выславших наших диппредставителей, и в аналогичном количестве. Также ранее стало известно, что ведомство потребовало у британских коллег уравнять число своих дипломатов и консульских работников в РФ с числом их российских коллег в Соединенном Королевстве путем сокращения штата.

Автобус с мигрантами врезался в столб на востоке Турции, 17 человек погибли На востоке Турции в провинции Игдыр произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса, который перевозил более пятидесяти нелегальных мигрантов. В результате аварии погибли 17 человек, 36 получили ранения. В салоне автобуса находились граждане Афганистана, Пакистана и Ирана, которые незаконно пересекли границу Турции. Отмечается, что транспортное средств, рассчитанное на 14 пассажиров, врезалось в столб на трассе Игдыр-Карс, после чего загорелось.

Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию Президент Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва граждан России в армию. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. На военную службу призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» призыву. Как стало известно, под весеннюю призывную кампанию попадают 128 тысяч молодых людей.