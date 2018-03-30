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ФАН-ТВ
30 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | РФ в качестве ответной меры высылает западных дипломатов
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    30 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | РФ в качестве ответной меры высылает западных дипломатов

    РФ высылает западных дипломатов в ответ на выдворение российских. Автобус с мигрантами врезался в столб на востоке Турции, 17 человек погибли. Гепард запрыгнул в машину к туристам в Танзании.
    18:58 30 Марта 2018
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    РФ высылает западных дипломатов в ответ на выдворение российских

    30 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | РФ в качестве ответной меры высылает западных дипломатов

    Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Президент обсудил ряд внешнеполитических проблем, в том числе, в контексте высылки некоторыми странами российских дипломатов и ответных мер Москвы. Вскоре после заседания стало известно, что МИД России отправит домой дипломатов стран, выславших наших диппредставителей, и в аналогичном количестве. Также ранее стало известно, что ведомство потребовало у британских коллег уравнять число своих дипломатов и консульских работников в РФ с числом их российских коллег в Соединенном Королевстве путем сокращения штата.

    Автобус с мигрантами врезался в столб на востоке Турции, 17 человек погибли

    30 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | РФ в качестве ответной меры высылает западных дипломатов

    На востоке Турции в провинции Игдыр произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса, который перевозил более пятидесяти нелегальных мигрантов. В результате аварии погибли 17 человек, 36 получили ранения. В салоне автобуса находились граждане Афганистана, Пакистана и Ирана, которые незаконно пересекли границу Турции. Отмечается, что транспортное средств, рассчитанное на 14 пассажиров, врезалось в столб на трассе Игдыр-Карс, после чего загорелось.

    Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию

    30 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | РФ в качестве ответной меры высылает западных дипломатов

    Президент Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва граждан России в армию. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. На военную службу призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» призыву. Как стало известно, под весеннюю призывную кампанию попадают 128 тысяч молодых людей.

    Гепард запрыгнул в машину к туристам в Танзании

    30 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | РФ в качестве ответной меры высылает западных дипломатов

    Гепард запрыгнул в джип к туристам во время сафари в Танзании. Туристическая группа сделала остановку в национальном парке Серенгети и уже собиралась отправляться дальше, когда автомобилем заинтересовались хищники. Один гепард запрыгнул на капот машины, а второй через открытое окно забрался на заднее сиденье и решил исследовать его. Когда путешественники заметили гепарда в машине, уезжать было уже поздно. Гид попросил людей сохранять спокойствие и дышать медленно, чтобы не напугать животное. Гепард обнюхал и погрыз одно из сидений, после чего покинул джип.
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