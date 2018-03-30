Цены на продукты на Украине резко выросли перед Пасхой

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В канун православного праздника Пасхи киевские эксперты рассказали, насколько подорожали к празднику основные продукты. По их словам, цены выросли на треть. Как сообщили аналитики корреспонденту Федерального агентства новостей, очередной рост цен может оставить многих украинцев либо без праздничного стола, либо без последних денег.

Аналитики отметили — в прошлом году «пасхальный набор» стоил в среднем 260 гривен, а в 2018-м украинцы потратят на него в среднем 327 гривен (порядка 800 рублей). По сравнению с 2017-м основные продукты, популярные в Пасху, подорожали как минимум на четверть. Поэтому на них придется потратить примерно на 67-75 гривен больше, чем годом ранее.

По данным директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, заметнее всего растут в цене куриные яйца — они уже прибавили порядка 30% и, скорее всего, вырастут еще. Молоко за последний год подорожало на 32%, сливочное масло — на 22. За кило домашней колбасы сегодня в магазинах и на рынках просят 149 гривен (плюс 25% от цены годовалой давности). И это — далеко не предел.

Мясной ошеек по сравнению с прошлым годом «добавил в цене» 45 гривен, а к празднику вырастет еще на 10-12 гривен за килограмм. Кило пасхального кулича, по подсчетам экспертов, сегодня стоит в среднем 80-90 гривен. Но сильнее всего, по их данным, подорожал «национальный украинский наркотик» — сало, которое выросло в цене почти на 90%. Стабильной останется цена только на пасхальный кагор — во многом за счет того, что большинство вин подобного класса производится на Украине из «виноматериалов», а не высококачественного винограда.

По словам экспертов, жители Киева платят за «пасхальную корзину» продуктов значительно дороже, чем жители небольших городков и областных центров. Согласно опросам киевлян, для них элементарный набор продуктов к Пасхе обходится в среднем в 500 гривен (порядка 1200 рублей). Все эти цены сегодня по карману далеко не каждому украинцу, и совсем не по карману — местным пенсионерам. Поэтому для большинства из них праздник может получиться очень грустным. Многие обойдутся лишь десятком яиц да маленьким куличом.

Как констатировал Алексей Дорошенко, гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, из-за малодоступности мяса и мясопродуктов сейчас весьма малолюдно в украинских мясных магазинах и отделах супермаркетов. Украинцы «тщательно изучают цены и мало покупают». Поэтому многие местные продавцы опасаются, что вообще не распродадут свой товар.

Рядовые же покупатели говорят — «нездоровая тенденция на Украине состоит в том, что, как только наступают праздники, то цены тут же поднимаются вверх. Хотя страна вроде бы «стремится в Европу», здесь и в помине нет такого принципа, как в ЕС, когда к праздникам товары дешевеют». Но даже текущие цены на продукты уже отпугивают большинство покупателей. Те в массе своей говорят, что «вынуждены выкручиваться» — и, чтобы праздничный стол не был пустым, покупают немного.

«Стоит признать: сегодня все разговоры властей о «понижении» или «стабилизации» цен на продукты в Украине — чисто умозрительные, не имеющие отношения к реальности. Если брать реальную покупательную способность населения, то сегодня все основные продукты обходятся украинцам в пять раз дороже, чем европейцам. По данным ООН, сегодня среднее домохозяйство в Евросоюзе тратит на продукты чуть менее 11% своего ежемесячного дохода. На Украине тот же набор продуктов обходится местному домохозяйству примерно в 51% месячного дохода. У нас в стране — фантастически дорогие продукты, одни из самых дорогих и недоступных в мире!» — констатировал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

«Дороговизна продуктов на Украине объясняется еще и тем, что в составе производимых в стране продуктов от 70 до 90% — это импортные составляющие. Транснациональные корпорации, работающие в стране, сами завозят сюда главные ингредиенты из-за границы, а также заставляют работать с ними местных производителей. Сильно влияет на ситуацию и то, что правительство давно отказалось от политики сдерживания цен на продукты первой необходимости», — замечает Алексей Дорошенко, гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

В целом эксперты заключают — несмотря на нынешнюю дороговизну и недоступность для украинцев многих основных продуктов питания, цены на них будут расти и дальше. В том числе — по причине того, что недавно власти Украины демонстративно отказались от импорта российских азотных удобрений. Однако эта мера будет иметь «отложенный эффект», который граждане ощутят на своих кошельках только к концу нынешнего года.

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