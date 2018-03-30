Смартфон IPhone X резко подешевел в России

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Москва, 30 марта. В России цена флагманского смартфона компании Apple iPhone X упала на 20 тысяч рублей с момента релиза в сентябре 2017 года. Hi-Tech.Mail.Ru со ссылкой на собственные источники сообщает, что гаджет подешевел до рекордной отметки.

Как стало известно, на российском рынке iPhone X можно приобрести за 60 тысяч рублей. Имеется в виду смартфон в базовой комплектации с 64 Гбайт памяти. За такую цену его можно купить у некоторых «серых» продавцов, то есть модель не будет сертифицирована Ростестом.

На некоторых интернет-площадках, реализующих технику, мобильное устройство может стоить не дороже 70 тысяч. При этом в официальном магазине компании Apple эта отметка остается на уровне 80 тысяч рублей.

Флагман Apple имеет двойную 12-мегапиксельную камеру, 3 Гбайт оперативной памяти, процессор A11 Bionic, 5,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2436х1125 пикселей.

Несколько дней назад сообщалось, что средняя стоимость смартфонов всех поколений американской корпорации Apple — iPhone — на российском рынке рухнула с начала текущего года. Так, цена смартфона iPhone 8 Plus на 64 Гб опустилась на 23% от стартовой стоимости.

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