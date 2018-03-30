Сирия 2.0: курды в центре конфликта, Турция и Франция не поделили Манбидж, коалиция США несет потери

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Ситуация в районе Манбиджа на северо-востоке провинции Алеппо продолжает накаляться. В то время как Турция и Франция столкнулись в медиапространстве, прямо в центре города прогремел реальный взрыв, который, согласно официальным сведениям, унес жизни двоих военнослужащих сил международной коалиции, возглавляемой США. Еще пять солдат, как утверждается, получили ранения. В том, насколько опасна обстановка на этом направлении и почему в конфликт вновь вмешиваются проамериканские силы, разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Необходимо отметить, что масштаб угрозы новой эскалации сглажен тем фактом, что командование коалиции Соединенных Штатов существенно занизило количество жертв в официальном заявлении. По информации военного источника ФАН в Сирии, при взрыве погибли и были ранены десятки военнослужащих, однако точное число пострадавших и погибших американских солдат не называется.

При этом пока неизвестно, кто именно заложил бомбу. Не исключено, что к этому причастны подпольные группы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), так как террористы ИГ1 контролировали Манбидж на протяжении 2,5 лет — с начала 2014-го по июнь 2016-го. Однако данный взрыв и сам факт гибели множества военнослужащих западной коалиции могут серьезно подлить масла в огонь.

Напомним, ранее французский лидер Эммануэль Макрон провел встречу с представителями курдских Демократических сил Сирии (SDF). После этого президент принял решение направить войска на северо-восток провинции Алеппо, дабы поддержать курдов и сорвать наступление турецких сил и Сирийской свободной армии (ССА). Об этом сообщило издание Parisien.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган достаточно жестко отреагировал на данную новость. Он подчеркнул, что Франция фактически продемонстрировала свое враждебное отношение к Анкаре, устроив встречу на высшем уровне для террористов Рабочей партии Курдистана (РПК).

«Мы видим, кто на самом деле их друзья. Представители Отрядов народной самообороны (YPG) – это террористы, это самые кровожадные, аморальные и бесчувственные враги всего человечества. Эй, Запад, эти, как ты их называешь, «демократические силы» SDF являются ни чем иным, как террористической организацией», — передал слова турецкого президента телеканал aHaber.

По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидата исторических наук Бориса Долгова, Турцию, операция которой хоть и разворачивается на суверенной территории САР, можно понять в этом стремлении защититься от курдских вооруженных отрядов, часть которых, действительно, регулярно прибегают к террористическим методам противостояния. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ФАН.

«Курдский фактор остается очень сложным вопросом: с одной стороны, «Демократические силы» боролись с ИГИЛ1, и это необходимо признать, с другой — сейчас ситуация серьезно изменилась, и они стали использоваться как инструмент достижения целей Соединенных Штатов. Остальные западные страны встраиваются в эту американскую политику. Это все те же интересы, в том числе устранение неугодного руководства во главе с Башаром Асадом, расчленение Сирии и так далее. Для выполнения этих задач теперь используются курдские вооруженные формирования», — отметил эксперт.

Неслучайно эта дестабилизирующая роль была отведена курдским группировкам. Они уже успели показать то, как умеют накалять обстановку, в Турции. В результате там, как и во многих других странах, Рабочая партия Курдистана была признана террористической организацией.

«Турецкая сторона правомерно считает ряд курдских вооруженных формирований террористическими. И надо напомнить, что они считаются таковыми и некоторыми другими государствами. Сейчас Анкара ведет военную операцию против этих группировок, и поддержка курдов со стороны западных сил противоречит здравому смыслу. Впрочем, здесь нет ничего удивительного — США и их союзники всегда цинично преследуют лишь собственные интересы», — подчеркнул востоковед.

Таким образом, силы коалиции, которые и сами незаконно действуют на территории Сирии, в том числе нанося удары по правительственным войскам САР, вновь пытаются выставить себя воплощением справедливости, остановив Турцию, пытающуюся, однако, обезопасить своих граждан от террористической угрозы. Борис Долгов уверен, что данная позиция Запада — это, по меньшей мере, плохо прикрытое лицемерие.

«Сейчас курдские формирования реализуют цели Соединенных Штатов и их союзников, и поэтому они, в свою очередь, их поддерживают. Да, операции и Турции, и США нелегитимны, но действия Запада не только незаконны, но и циничны, так как направлены на достижение только собственных целей. Их не волнуют ни трагедия сирийского народа, ни курдские национальные интересы, ни что-то еще — только свои собственные задачи, связанные с дестабилизацией и созданием новых очагов нестабильности. Поэтому деятельность Запада больше чем неправомерна — она цинична, а его заявления — лицемерны», — подытожил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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