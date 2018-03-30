Хуже, чем в 90-е: эксперт объяснил, с чем связан рост преступности на Украине

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Киев, 30 марта. Преступность 90-х годов рядом не стоит с тем, что происходит на Украине сейчас, когда множество чиновников разных рангов тесно связаны с криминальным миром.

Таким мнением во время пресс-конференции «Итоги недели: ключевые события Украины и мира глазами украинских академиков, экономистов» поделился эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

«Начало 90-х рядом не стоит по сравнению с уровнем сегодняшней преступности потому, что такая мощная система сотрудничества чиновников разных рангов с преступным миром для легализации тех или иных схем в далекие 90-е годы и не снилась тем спортивным мальчикам, которых под свое крыло взяли некоторые авторитеты преступного мира, и на самом деле они просто доили начавший формироваться украинский бизнес», – цитирует Шабовту «ПолитНавигатор».

Эксперт объяснил, что коррумпированная власть является главным «живительным элементом» нарастающего градуса криминализации украинского общества и причиной того, что ситуация с преступностью становится хуже, чем в 90-е.

Шабовта не без сожаления напомнил, что четыре года назад на Украине по указу нынешнего министра внутренних дел страны Арсена Авакова были ликвидированы подразделения, занимавшиеся борьбой с организованной преступностью.

Напомним, киевские эксперты-юристы и бывшие сотрудники силовых структур ранее пришли к выводу, что беспрецедентный рост убийств, совершаемых в украинской столице, связан с бедностью и озлобленностью граждан страны.

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