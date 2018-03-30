Народная артистка России Наталья Попович скончалась на 74-м году жизни

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Москва, 30 марта. Народная артистка России Наталья Попович скончалась в Москве на 74-м году жизни, сообщили представители пресс-службы столичного театра «Новая опера».

В «Новой опере» сообщили о смерти вдовы основателя театра.

«В дом, в создание которого Наталья Григорьевна вложила всю себя, пришло горе, — рассказали представители пресс-службы. — Она тяжело болела, но мы надеялись и верили в лучшее».

Отмечается, что народная артистка ушла из жизни в возрасте 73 лет. Прощание с ней состоится 2 апреля с 11 до 13 часов в Зеркальном фойе театра.

Накануне сообщалось, что задержка с погребением основателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди, вероятно, связана с несовпадением желаний родных покойного и возможностей московских властей по выбору места проведения ритуала, его формата и кладбища.

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