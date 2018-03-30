Появилось видео провального свидания Уилла Смита с роботом Софией

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Вашингтон, 30 марта. Известный американский актер Уилл Смит пригласил на свидание робота Софию. Однако несмотря на попытки актера использовать все свое обаяние, робот предложила ему «остаться друзьями».

Уилл Смит встретился с Софией на террасе одного из отелей на Каймановых островах. Он предложил роботу выпить шампанского и постарался быть дружелюбным. Актер предложил рассказать анекдот, но София назвала это «иррациональным человеческим поведением».

«Какая любимая музыка у роботов? Хэви метал?» — спросил Смит, пытаясь поддержать разговор.

Робот ответила, что любит электронную музыку, но не против послушать хип-хоп 80-х годов. София призналась, что песни Уилла Смита ей не очень понравились. На попытку актера ее поцеловать, София ответила, что им лучше остаться друзьями, таким образом, свидание Смита стало провальным.

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