Поклонская: Наш МИД принял верное решение в отличие от западных марионеток в украинской власти

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Москва, 30 марта. Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала Федеральному агентству новостей решение МИД РФ о зеркальном ответе на высылку российских дипломатов.

МИД России, по мнению Поклонской, принял верное решение.

«Уверена, наш МИД принял адекватные, политически выверенные меры в отличие от западных марионеток во власти Украины и других стран, лишенных самостоятельности в таких вопросах, — заявила парламентарий.

Напомним, Украина приняла решение выслать 13 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Украина,таким образом, выразила поддержку западным партнерам и присоединилась к массовым высылкам российских дипломатов.

Российская сторона приняла зеркальные меры — из России будут высланы дипломаты 23 стран.

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