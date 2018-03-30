Эксперт рассказал, как ЗРК «Деривация-ПВО» защитит армию России от ударных вертолетов

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В России создан и уже приступил к предварительным испытаниям первый опытный образец новейшего самоходного зенитно-ракетного комплекса «Деривация-ПВО». Об этом заявил генеральный директор ЦНИИ «Буревестник» (входит в «Уралвагонзавод») Георгий Закаменных.

«Сейчас (образец) находится на этапе предварительных испытаний», — сообщил он на выставке вооружений ArmHiTech-2018.

По его же словам, комплекс ЗАК-57 «Деривация-ПВО» калибром 57 миллиметров не будет иметь аналогов в мире. Он сможет поражать сложные воздушные цели и прикрывать наземные силы России в качестве оружия поддержки.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «Деривация-ПВО» будет отличаться от используемых в настоящее время ЗРПК «Тунгуска», так как в основу комплекса будет положена разработанная еще в 60-е годы пушка калибром 57 мм.

«Последняя зенитная пушка, которая стояла на вооружении с таким калибром, — это ЗСУ-57, ее еще называли «адской молотилкой», потому что она спаренная, и у нее было два вида снарядов — ПВОшный (осколочно-фугасный) и бронебойный. Эта самоходная установка также могла работать как по воздушным, так и по наземным целям. Она поражала цели на высоте до 4 км и с такой же настильностью могла бить по наземным объектам», — поясняет военный аналитик.

Тем не менее, потенциал калибра 57 мм так и не был раскрыт до конца, поэтому Алексей Леонков надеется, что перспективный комплекс «Деривация» докажет полную эффективность указанной установки.

«Деривация-ПВО» — это одноствольная зенитка, где в качестве боевого модуля используется АУ-220 «Байкал». Впервые его представили на выставке «Армия-2016», и по своим характеристикам «Байкал» мог вести поражение воздушных целей на дальности до 6 км, при этом снаряд, который вылетал из пушки, развивал скорость 500 метров в секунду. К тому же там наведение на цель осуществляла автоматика, это полностью автоматизированный модуль, который может с определенной эффективностью может бороться с воздушными целями. Главной его воздушной целью будут ударные вертолеты, потому что они являются наиболее опасными для живой силы и легкой бронетехники вроде БМП и БТР», — поясняет эксперт.

Собеседник ФАН подчеркивает, что в итоге новая зенитная установка станет универсальным инструментом, который поддержит армию России при проведении наземных военных операций и прикроет от ударной воздушной техники, если это будет необходимо.

«Это такая универсальная вещь. А так как там боевой модуль, то понятное дело, что его можно снарядить разными видами снарядов под те или иные задачи. Кроме того, у боевого модуля в спарке идет курсовой пулемет ПКТ, который также позволяет бороться с живой силой противника. Хорошая вещь», — заключил аналитик.

Как считают представители завода-производителя, по эффективности ЗАК-57 мало чем отличается от зенитно-ракетных комплексов, но при этом его производство и эксплуатация будут существенно дешевле. Предполагается, что платформой для «Деривации-ПВО» станет «Армата».

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