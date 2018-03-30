Племянница Скрипаля планирует посетить Британию, чтобы повидать Юлию

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Лондон, 30 марта. Двоюродная сестра Юлии Скрипаль планирует приехать в Британию, чтобы навестить свою родственницу, сообщили в российском посольстве.

«Сегодня посольство вновь связывалось с Викторией Скрипаль, племянницей Сергея Скрипаля. После информации о том, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось и она может говорить, Виктория изъявила желание приехать в Лондон и посетить двоюродную сестру», — передает агентство РИА Новости.

В посольстве выразили надежду, что Виктории оперативно выдадут британскую визу.

Накануне стало известно об улучшении самочувствия 30-летней дочери Сергея Скрипаля. Служба здравоохранения Великобритании сообщила, что Юлия уже пришла в себя, начала принимать пищу и говорить.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Они были отравлены неизвестным нервно-паралитическим веществом. По версии британских следователей, Скрипали были отравлены веществом «Новичок», который производят в РФ.

Москва отрицает причастность к нападению на Сергея и Юлию Скрипаль.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Лондоне требует предоставить доступ к Юлии Скрипаль.

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