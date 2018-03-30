МИД РФ рассказал о «лихорадочных» попытках США завербовать российских дипломатов

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Москва, 30 марта. Российский МИД отметил резкую активизацию провокаций в отношении дипломатов РФ в США после объявления о высылке 60 сотрудников дипмиссий, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сотрудники спецслужб США «предпринимают лихорадочные попытки» вступить в контакт с высылаемыми из страны российскими дипломатами.

«Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить «помощь» – и не просто так, а за негласные отношения «на взаимовыгодной основе», — пояснили в МИД РФ.

В российском МИД полагают, что Вашингтон решил разыграть комбинацию: власти без всяких на то оснований высылают дипломатов, а спецслужбы пытаются воспользоваться моментом. В Москве назвали происходящее циничным, выходящим за рамки элементарных приличий.

«Все подобные случаи мы тщательно фиксируем и делаем выводы», — резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.

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