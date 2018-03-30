Убийство 14-летней школьницы в Костромской области раскрыли с помощью ДНК 13 тысяч человек

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Кострома, 30 марта. Следственный комитет раскрыл дело об убийстве 14-летней девочки, которое было совершено в 2015 году в Костромской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Девочка-подросток из Мантурово пропала в мае 2015 год. Следователи обнаружили ее тело с признаками насильственной смерти в лесу недалеко от трассы Кострома — Верхнеспасское. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Во время расследования дела сотрудники правоохранительных органов допросили более 1300 свидетелей, взяли генетический материал для сравнительных исследований более чем у 13 тысяч человек, провели 46 экспертиз. В результате чего специалисты получили доказательства, которые свидетельствуют о том, что к убийству может быть причастен 36-летний житель Коми.

Специалисты направились в республику и задержали подозреваемого. На данный момент он заключен под стражу.

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