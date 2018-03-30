Бастрыкин завтра вылетит в Кемерово, чтобы ускорить следствие

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Кемерово, 30 марта. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин завтра, 31 марта, вновь отправится в Кемерово. Об этом Федеральному агентству новостей стало известно от источника в Следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.

«Александр Бастрыкин намерен лично проконтролировать ход следствия, — сообщил источник ФАН. — Руководитель Следственного комитета РФ максимально заинтересован в том, чтобы как можно быстрее были установлены истинные причины пожара и виновники этой ужасной трагедии».

Источник ФАН подчеркнул, что Бастрыкин крайне редко лично контролирует ход следствия.

Кроме того, по словам источника, «Александр Бастрыкин планирует встретиться с семьями погибших и пострадавших, выслушает их, а также сообщит подробности о ходе расследования пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

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