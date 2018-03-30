Выборы-2018: ЦИК накажет директоров и учителей, попавшихся на вбросах

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Москва, 30 марта. По итогам проведения голосования на президентских выборах в России было возбуждено 21 уголовное дело, сообщил член Центризбиркома РФ Сергей Сироткин.

Выборы президента РФ прошли прозрачно, свободно и в целом без нарушений, однако несколько фактов вбросов все-таки были зафиксированы, заявляла глава ЦИК Элла Памфилова. Такие случаи были выявлены в Волгограде, Махачкале, Люберцах и в других городах. В волгоградской школе №62, где находился избирательный участок 611, в этом были замешаны директор образовательного учреждения и его заместитель. Результаты выборов на участке были аннулированы, за их фальсификацию участникам грозит до четырех лет лишения свободы. Кроме того, нарушителям закона будет закрыт доступ к работе в детских учреждениях.

Если подозрения следователей подтвердятся, дела будут переданы в суд.

«Мы сторонники самых действенных и решительных мер», — подчеркнул Сироткин.

Кроме того, еще 751 протокол об административных нарушениях на выборах был составлен в связи со случаями нарушения общественного порядка, попытками препятствовать голосованию, вандализмом и другими нарушениями, сообщает «Политика сегодня».

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