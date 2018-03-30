Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Украина
Климкин назвал нонсенсом выдворение украинских дипломатов из России
Новости Сирии
Вопрос о создании техкомитета по заключенным в Сирии пока не обсуждается — Гатилов
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Климкин назвал нонсенсом выдворение украинских дипломатов из России

    17:36  30 Марта 2018
    8281

    Климкин назвал нонсенсом выдворение украинских дипломатов из России

    Киев, 30 марта. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин оказался удивлен выдворением украинских дипломатов из России, которое стало ответом на аналогичные действия со стороны Киева.

    «Зеркальная» реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть, кому позаботиться о гражданах Украины в РФ», — пишет он в Twitter.

    Напомним, что ранее Украина выслала из страны 13 дипломатов в связи с делом Скрипаля. При этом вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призналась, что в Киеве осознают неизбежность ответных мер со стороны Москвы, однако уверены, что несколько консулов, оставшиеся в России, смогут в полной мере защищать интересы украинцев.

    В пятницу стало известно о том, что Россия распорядилась выслать 13 украинских дипломатов в качестве зеркальной меры.

    Отметим, что первый шаг в обмене дипломатами сделала Великобритания, которая выдворила сотрудников российских диппредставительств в связи с делом Сергея Скрипаля — бывшего полковника ГРУ, которого вместе с дочерью отравили в Солсбери. По версии Скотланд-Ярда, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», разработанном в Советском Союзе.

    Несмотря на полное отсутствие доказательств, Лондон заочно возложил ответственность на Москву, хотя Россия неоднократно опровергала свою причастность к данному инциденту.

    Вслед за Великобританией российских дипломатов выслал целый ряд западных стран, включая Чехию, Польшу, Эстонию, Латвию, Литву, Италию, Испанию, Данию, Францию, Германию, Канаду и США. Соединенные Штаты, в отличие от своих партнеров, не только выслали дипломатов, но и закрыли российское консульство в Сиэтле. В ответ Россия, которая сразу предупредила, что будет действовать по принципу взаимности, выдворила сотрудников американских дипведомств и закрыла консульство США в Петербурге. Ожидается, что 4 апреля состоится внеочередное заседания исполнительного комитета Организации по запрещению химического оружия, созванное Россией в связи с делом Скрипаля.

     

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #климкин #дипломаты #дело скрипаля
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Высылка дипломатов РФ из миссии ООН в Нью-Йорке противоречит международным нормам – Гатилов

      12:57 31 Марта 2018 58
      Читать
      12:24
      Сегодня

      Киев опубликовал решение о прекращении программы экономического сотрудничества с РФ
      12:20
      Сегодня

      Эксперт объяснил, зачем Великобритании закрытие торгпредства России
      11:51
      Сегодня

      Опубликовано видео первых минут пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
      11:30
      Сегодня

      Виртуозная импровизация: Медведев поздравил актера Збруева с 80-летним юбилеем
      11:15
      Сегодня

      Эксперты объяснили удивление Киева высылкой украинских дипломатов из России

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018 1691

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      1926

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      2197

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1718

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      1048
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Захарова рассказала о новых контрмерах в отношении Лондона

      Захарова рассказала о новых контрмерах в отношении Лондона

      12:34   31 Марта 2018
      45
      Суд в Кемерово заключил гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» под арест

      Суд в Кемерово заключил гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» под арест

      10:09   31 Марта 2018
      1074
      СК просит заключить под стражу гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерово

      СК просит заключить под стражу гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерово

      8:16   31 Марта 2018
      874
      Больше 29 тыс. человек покинули сирийскую Думу с конца февраля — Центр примирения

      Больше 29 тыс. человек покинули сирийскую Думу с конца февраля — Центр примирения

      21:48   30 Марта 2018
      1186