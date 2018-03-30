Климкин назвал нонсенсом выдворение украинских дипломатов из России
Киев, 30 марта. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин оказался удивлен выдворением украинских дипломатов из России, которое стало ответом на аналогичные действия со стороны Киева.
«Зеркальная» реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть, кому позаботиться о гражданах Украины в РФ», — пишет он в Twitter.
Напомним, что ранее Украина выслала из страны 13 дипломатов в связи с делом Скрипаля. При этом вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призналась, что в Киеве осознают неизбежность ответных мер со стороны Москвы, однако уверены, что несколько консулов, оставшиеся в России, смогут в полной мере защищать интересы украинцев.
В пятницу стало известно о том, что Россия распорядилась выслать 13 украинских дипломатов в качестве зеркальной меры.
Отметим, что первый шаг в обмене дипломатами сделала Великобритания, которая выдворила сотрудников российских диппредставительств в связи с делом Сергея Скрипаля — бывшего полковника ГРУ, которого вместе с дочерью отравили в Солсбери. По версии Скотланд-Ярда, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», разработанном в Советском Союзе.
Несмотря на полное отсутствие доказательств, Лондон заочно возложил ответственность на Москву, хотя Россия неоднократно опровергала свою причастность к данному инциденту.
Вслед за Великобританией российских дипломатов выслал целый ряд западных стран, включая Чехию, Польшу, Эстонию, Латвию, Литву, Италию, Испанию, Данию, Францию, Германию, Канаду и США. Соединенные Штаты, в отличие от своих партнеров, не только выслали дипломатов, но и закрыли российское консульство в Сиэтле. В ответ Россия, которая сразу предупредила, что будет действовать по принципу взаимности, выдворила сотрудников американских дипведомств и закрыла консульство США в Петербурге. Ожидается, что 4 апреля состоится внеочередное заседания исполнительного комитета Организации по запрещению химического оружия, созванное Россией в связи с делом Скрипаля.
«Дзеркальна» реакція Росії з висилкою наших дипломатів - це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч всього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 30, 2018