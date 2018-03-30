Климкин назвал нонсенсом выдворение украинских дипломатов из России

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Киев, 30 марта. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин оказался удивлен выдворением украинских дипломатов из России, которое стало ответом на аналогичные действия со стороны Киева.

«Зеркальная» реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть, кому позаботиться о гражданах Украины в РФ», — пишет он в Twitter.

Напомним, что ранее Украина выслала из страны 13 дипломатов в связи с делом Скрипаля. При этом вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призналась, что в Киеве осознают неизбежность ответных мер со стороны Москвы, однако уверены, что несколько консулов, оставшиеся в России, смогут в полной мере защищать интересы украинцев.

В пятницу стало известно о том, что Россия распорядилась выслать 13 украинских дипломатов в качестве зеркальной меры.

Отметим, что первый шаг в обмене дипломатами сделала Великобритания, которая выдворила сотрудников российских диппредставительств в связи с делом Сергея Скрипаля — бывшего полковника ГРУ, которого вместе с дочерью отравили в Солсбери. По версии Скотланд-Ярда, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», разработанном в Советском Союзе.

Несмотря на полное отсутствие доказательств, Лондон заочно возложил ответственность на Москву, хотя Россия неоднократно опровергала свою причастность к данному инциденту.

Вслед за Великобританией российских дипломатов выслал целый ряд западных стран, включая Чехию, Польшу, Эстонию, Латвию, Литву, Италию, Испанию, Данию, Францию, Германию, Канаду и США. Соединенные Штаты, в отличие от своих партнеров, не только выслали дипломатов, но и закрыли российское консульство в Сиэтле. В ответ Россия, которая сразу предупредила, что будет действовать по принципу взаимности, выдворила сотрудников американских дипведомств и закрыла консульство США в Петербурге. Ожидается, что 4 апреля состоится внеочередное заседания исполнительного комитета Организации по запрещению химического оружия, созванное Россией в связи с делом Скрипаля.

«Дзеркальна» реакція Росії з висилкою наших дипломатів - це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч всього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 30, 2018

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