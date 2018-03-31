Итоги недели: главные мировые события за последние семь дней

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Одной из самых увлекательных тем этой недели стало дипломатическое противостояние России и наших «западных партнеров». И кроме политики сюда уже втянуты такие сферы, как экономика, туризм и спорт. Причем все это выглядит, как игра в одни ворота. Страны Евросоюза, а из солидарности с ними и США, что-то выдумывают, ставят ультиматумы и принимают экстренные, но, надо сказать, довольно странные меры. Российская сторона при этом ведет лишь ответные, зеркальные действия, пытаясь призвать мировую общественность «включить голову» и для начала во всем разобраться. Кто бы мог подумать, что вот так обернется неважное самочувствие бывшего полковника ГРУ и его дочери. Об этом и не только расскажем сегодня в выпуске. На ФАН-ТВ еженедельный дайджест новостей, посвященный международным событиям.

Западные страны выразили солидарность Лондону в отношении «дела Скрипаля» и решили выслать российских дипломатов. По четыре сотрудника дипломатических миссий отправили домой Франция, Польша и Германия. Литва и Чехия троих, еще двоих — Нидерланды. США пошли дальше и заявили о высылке шестидесяти человек, а также закрытии генконсульства в Сиэтле. Посла Соединенных Штатов в Москве Джона Хантсмана официально пригласили в МИД России, чтобы озвучить ответные меры. Так Генеральное консульство США закрылось в Санкт-Петербурге, а 60 американских дипломатов обязали покинуть территорию нашей страны не позднее 5 апреля.

От «старших» решила не отставать Украина, на Родину отправились 13 сотрудников. Из Эстонии «попросили» российского военного атташе. Аналогичные действия приняли Хорватия, Финляндия, Румыния, Италия, Канада и Грузия, в общей сложности — 28 стран мира.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь при обстоятельствах доподлинно неизвестных отравились нервнопаралитическим веществом «Новичок». Великобритания обвиняет в происшествии Россию, но власти нашей страны причастность к инциденту отрицают. 29 марта дочь бывшего полковника ГРУ Юлия пришла в сознание.

Большая часть Восточной Гуты освобождена от террористов. Порядка 90% территории района перешло под контроль правительственных сил Сирии. Тысячи боевиков выразили желание сложить оружие. Члены запрещенного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» обратились к представителям российского Центра по примирению сторон с просьбой предоставить им гуманитарный коридор для эвакуации в Восточный Каламун или провинцию Даръа.

Что касается мирных жителей, на этой неделе вывод населения проходил весьма успешно — тысячи людей эвакуированы из Восточной Гуты через гуманитарный коридор Мухайям Аль-Вафедин. Всего же, при содействии российских военных, выведено 135 тысяч человек.

Тем временем более 700 сирийских беженцев вернулись в свои дома. Как сообщает Центр по примирению враждующих сторон, на пунктах пропуска и в лагерях беженцев было выдано более тысячи продуктовых наборов и приготовлено две с половиной тысячи порций горячей пищи. В школе «Арабустан» города Алеппо воспитанники получили учебные пособия. А российские военные врачи оказали медпомощь взрослым и детям.

Новая вспышка волнений произошла в провинции Ракка. Арабское население района взбунтовалось против контролирующих этот регион проамериканских курдских Демократических сил Сирии. Восстание начали представители племени Аль-Бухамис, которые намерены вытеснить курдов из Ракки. Причиной массовых волнений мог стать арест главы племени.

В румынском городе Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции. Согласно приведенной информации, утром в четверг в результате возникновения неисправности в электрической системе от национальной энергетической сети автоматически отключился второй реактор. Предположительно, ЧП не окажет отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду. Чернаводская АЭС — это единственная в стране электростанция, она обеспечивает до 25% потребляемой в Румынии электроэнергии.

Глава Северокорейского МИД Ли Ён Хо может нанести России официальный визит. Точная дата приезда иностранного министра не определена, но предполагается, что он приедет во второй половине апреля. В настоящее время сторонами прорабатываются детали программы.

Министр иностранных дел России принял участие в международной конференции, посвященной Афганистану, она прошла в Ташкенте. Сергей Лавров заявил, что урегулировать конфликт возможно только путем переговоров между Кабулом и талибами. Особое беспокойство Москвы вызывает проникновение в северные провинции Афганистана террористических группировок. Глава МИД отметил, что «там создаются опорные пункты, проходят подготовку боевики и в этом есть прямая угроза для региональной и международной безопасности».

В Кремле состоялись встреча президента России и эмира Катара Тамима Бен Хамад Аль Тани, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Предваряя беседу, он выразил российскому лидеру соболезнования в связи с пожаром в Кемерово. Стороны обсудили возможность наращивания двустороннего сотрудничества и актуальные темы международной повестки.

Свое сочувствие в связи с трагедией в Кемерово выразили и жители украинской столицы. У Российского посольства в Киеве образовался народный мемориал, такой же, какие появились в многочисленных городах нашей страны – люди несли туда цветы, мягкие игрушки и записки со словами соболезнований и поддержки.

А вот официальный Киев ситуацией не проникся. Представитель СБУ Елена Гитлянская заявила, что Украина не выдаст Москве пранкера Евгения Вольнова. Напомним, Следственный комитет России возбудил в отношении интернет-активиста уголовное дело. Пранкер, настоящее имя которого Никита Кувинков, распространял в сети заведомо ложную информацию о количестве жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня». По мнению следствия он сознательно вводил в заблуждение родственников погибших и пропавших людей, с целью дестабилизировать ситуацию в стране. Не исключается, что теперь пранкер сам объявил награду за свою поимку.

Другое уголовное дело пришлось возбудить управлению ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно. Статья звучит как «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». Промысловое судно «Норд» было остановлено в Азовском море еще 25 марта. В настоящее время оно находится в Бердянске на автономном снабжении, а морякам запрещено его покидать. МИД России уже потребовал немедленного освобождения экипажа и возврата судна на Родину.

Накаляется конфликт и в самопровозглашенных республиках. В среду глава ДНР Александр Захарченко заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. ВСУ выпустили по территории более 340 артиллерийских снарядов, мин и гранат. Есть несколько раненых, которые находятся в тяжелом состоянии.

Страшное чудовище из морских глубин. Такой теперь рисуют Россию американцам. У Госдепартамента США появилась достойная преемница традиций Джейн Псаки. Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, комментируя вероятность нового вмешательства России в выборы, заявила, что «у России длинные руки и много щупалец». Когда журналисты попросили её объяснить, что она имела ввиду, Науэрт назвала Россию «чудовищем из морских глубин».

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