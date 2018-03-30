Сирия: при выходе из Восточной Гуты задержали 36 террористов с поясами смертников

В закладки

Дамаск, 30 марта. Сотрудники Главного управления безопасности Сирии предотвратили несколько десятков терактов с участием террористов-смертников, которые планировали подорвать себя в скоплении мирных жителей, покидающих Восточную Гуту через гуманитарные коридоры. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на источник в ведомстве.

По данным источника, с начала процесса массовой эвакуации мирных жителей из Восточной Гуты сотрудники Главного управления безопасности Сирии задержали 30 человек с поясами смертников. Террористы планировали привести бомбы в действие в скоплении беженцев, покидающих Восточную Гуту. Кроме того, были задержаны еще шесть женщин, из которых на четверых также были надеты пояса, а две другие спрятали их в сумки с вещами.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.