Россия отвечает Западу: МИД РФ сообщил о высылке дипломатов 23 стран

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Москва, 30 марта. В министерстве иностранных дел России объяснили высылку иностранных дипломатов 23 государств с территории страны.

В пятницу, 30 марта, в министерство иностранных дел были вызваны послы 23 государств — Австралии, Эстонии, Албании, Молдавии, Германии, Дании, Канады, Ирландии, Нидерландов, Испании, Украины, Италии, Швеции, Латвии, Норвегии, Литвы, Македонии, Хорватии, Франции, Польши, Румынии, Финляндии и Чехии.

«Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. «дела Скрипалей» российская сторона объявляет persona non grata соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации», — констатировали во внешнеполитическом ведомстве России.

В МИД РФ также отметили, что в последний момент высылку российских дипломатов поддержали Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, поэтому Москва «оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств».

Власти Британии обвинили Россию в якобы причастности к делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипля и его дочери. Какие-либо доказательства этого заявления Лондон не предъявил. Москва отвергла все обвинения.

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