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Выжившему при пожаре в Кемерово мальчику рассказали о смерти родителей
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    Выжившему при пожаре в Кемерово мальчику рассказали о смерти родителей

    17:20  30 Марта 2018
    3916

    Выжившему при пожаре в Кемерово мальчику рассказали о смерти родителей

    Москва, 30 марта. Одиннадцатилетний мальчик, потерявший родителей и сестру при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, узнал о случившемся. По словам главного подросткового психиатра Москвы Анны Портновой, о страшной потере ребенку рассказали специалисты.

    «Они (родственники и врачи — прим. ФАН) не могли справиться с собой, со страхом увидеть тяжелую реакцию ребенка, не знали, какие подобрать слова. Сегодня после длительной работы… мы подобрали правильное поведение, тактику, как поговорить с ребенком», — цитирует врача РИА Новости.

    Как рассказала Портнова, мальчик заплакал, но не замкнулся в себе, а стал разговаривать — в том числе спросил, где он будет жить.

    «Помощь нужна не только детям, но и их близким родственникам, которые не могут решиться сказать об утрате родителей ребенку и затягивают эту ситуацию», — подчеркнула Портнова.

    Отметим, 25 марта ребенок получил серьезные травмы, но выжил, благодаря тому что отец вытолкнул его в окно. У малыша остались бабушки, одна из них станет опекуном мальчика.  

    Напомним, страшный пожар произошел в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово в воскресенье. Жертвами трагедии стали 64 человека — среди которых 41 ребенок.

    Очевидец трагедии ранее рассказал, как спасали прыгавших из окон торгового центра.

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    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #пожар #ребенок #кемерово #родители #тц #зимняя вишня
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