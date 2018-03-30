Выжившему при пожаре в Кемерово мальчику рассказали о смерти родителей

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Москва, 30 марта. Одиннадцатилетний мальчик, потерявший родителей и сестру при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, узнал о случившемся. По словам главного подросткового психиатра Москвы Анны Портновой, о страшной потере ребенку рассказали специалисты.

«Они (родственники и врачи — прим. ФАН) не могли справиться с собой, со страхом увидеть тяжелую реакцию ребенка, не знали, какие подобрать слова. Сегодня после длительной работы… мы подобрали правильное поведение, тактику, как поговорить с ребенком», — цитирует врача РИА Новости.

Как рассказала Портнова, мальчик заплакал, но не замкнулся в себе, а стал разговаривать — в том числе спросил, где он будет жить.

«Помощь нужна не только детям, но и их близким родственникам, которые не могут решиться сказать об утрате родителей ребенку и затягивают эту ситуацию», — подчеркнула Портнова.

Отметим, 25 марта ребенок получил серьезные травмы, но выжил, благодаря тому что отец вытолкнул его в окно. У малыша остались бабушки, одна из них станет опекуном мальчика.

Напомним, страшный пожар произошел в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово в воскресенье. Жертвами трагедии стали 64 человека — среди которых 41 ребенок.

Очевидец трагедии ранее рассказал, как спасали прыгавших из окон торгового центра.

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