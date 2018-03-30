Ответили зеркально: Россия объявила о выдворении 13 украинских дипломатов

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Москва, 30 марта. МИД РФ объявил о высылке 13 украинских дипломатов из России. Такое решение было принято в ответ на аналогичные действия Киева.

В пресс-службе уточнили, что сегодня на Смоленскую площадь были вызваны руководители дипмиссии Украины. Им вручили ноты протеста и заявили, что «в ответ на необоснованные требования о высылке российских дипломатических сотрудников из-за «дела Скрипалей» российская сторона объявляет «persona non grata» соответствующее количество сотрудников дипучреждений этой страны в Российской Федерации».

О высылке российских дипломатов в знак солидарности с Британией, обвинившей РФ в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, Петр Порошенко объявил 26 марта. Помимо Украины о высылке российских дипломатов объявили в США и ряде европейских государств.

В МИД РФ тогда заверили, что в ответ на эти шаги будут приняты зеркальные меры.

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