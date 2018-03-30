SpaceX запустила ракету с десятью спутниками связи

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Нью-Йорк, 30 марта. Американская компания SpaceX объявила об успешном запуске ракеты-носителя Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. На официальном сайте SpaceX также велась трансляция запуска.

Как стало известно, аппарат был запущен в 7.13 по времени Западного побережья США (17.13 мск) с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).

Отметим, что ракета-носитель должна была быть запущена накануне, однако операцию было решено отложить из-за проблем с одним из спутников.

Также стоит добавить, что SpaceX должна запустить по меньшей мере 75 спутников Iridium NEXT, принадлежащих компании Iridium Communications.

Напомним, ранее сообщалось, что первый испытательный запуск создаваемого в компании SpaceX космического корабля для полета на Марс должен состояться уже в следующем году.

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